АББА се враќаат, најавија изненадување за 2 септември

Поп групата АББА најави големо враќање по 39 години, а за 2 септември и први важни новости за вљубениците во хитовите “Mamma mia”, “Dancing queen” “Fernando”, “The Winner takes it all”.

Шведскиот бенд отвори нова веб страница „ABBA Voyage“ барајќи од обожавателите да го искажат својот интерес за новиот проект со напомена дека ќе добијат известување за се што следува.

Се очекува тоа да биде долга „холограмска турнеја“ која АББА првично ја најави во 2016 година.

Бендот снимил пет нови песни чие објавување е одложено поради коронавирус пандемијата, но блиски луѓе до нив добиле ветување дека тоа ќе биде направено за време на 2021 година.

-Веќе не станува збор дали тоа ќе се случи, ќе се случи, изјавил претходно членот на групата Бјорн Улвеус додавајќи дека меѓу нив се уште постои силна врска поради која ќе звучат како „АББА која сите ја сакаа и познаваа“.