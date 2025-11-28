Авганистанецот кој пукаше во гардисти пред Белата куќа работел со ЦИА

Двајца припадници на Националната гарда, Сара Бекстром (20) и Ендру Волф (24), се во критична состојба откако синоќа беа застрелани во близина на Белата куќа во Вашингтон.

Осомничениот за нападот е Рахманула Лаканвал, 29-годишен авганистански државјанин кој влегол во САД во 2021 година откако работел со американската влада, вклучително и со ЦИА, во Авганистан. Лаканвал, исто така, бил ранет во инцидентот и хоспитализиран, а претседателот Доналд Трамп вети дека осомничениот ќе „плати највисока можна цена“ за овој „акт на терор“, објавува Би-Би-Си.

Според американската државна обвинителка Пам Бонди, двајцата ранети војници биле оперирани. Обвинителката Џанин Пиро потврди дека нивната состојба останува критична. Војниците, членови на Националната гарда на Западна Вирџинија, беа цел на „дрска и насочена заседа“, рече Пиро.

Двајцата гардисти биле застрелани повеќе пати. Бонди кажа дека една од жртвите била млада жена која се пријавила доброволно да служи во главниот град за време на Денот на благодарноста. „Таа се пријавила доброволно, како и многу од овие гардисти и жени, за да можат другите луѓе да бидат дома со своите семејства, а сега нивните семејства се со нив во болничките соби додека се борат за своите животи“, рече Бонди.

Директорот на ЦИА, Џон Ратклиф, потврди за „Фокс њуз“ дека на вооружениот напаѓач му било дозволено да влезе во САД поради неговата претходна работа со американската влада, вклучително и со ЦИА, како член на партнерските сили во Кандахар.

Обвинителката Пиро рече дека е прерано да се зборува за мотив. „Дефинитивно има области што ги истражуваме, но не сме подготвени да навлегуваме во детали“.