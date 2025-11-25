Авиони не може да слетаат во Скопје, еден од нив цел час кружел пред да биде пренасочен – ова е причината

Попладнево повторно има сериозни нарушувања во авиосообраќајот на Меѓународниот аеродром Скопје.

Поради влошените метеоролошки услови, односно поради опасен метеоролошки феномен познат како „смикување на ветерот“ (wind shear), кој претставува сериозен ризик при слетување, неколку авиолинии беа пренасочени кон соседните држави.

Според првичните информации, летовите од Истанбул и Венеција не успеале безбедно да пријдат кон скопската писта и истите се упатиле кон Приштина.

Особено драматична била ситуацијата со авионот од Венеција, кој повеќе од еден час кружел над Скопје пред да биде пренасочен.