Авионот на папата Лав XIV во дефект

Авионот на папата Лав XIV бил засегнат од глобалните проблеми со сончевото зрачење кои го погодија системот на „Ербас“, поради што биле потребни итни технички интервенции. Ватикан соопшти дека од Рим бил испратен техничар во Истанбул за да замени компонента и да изврши ажурирање на софтверот на папскиот авион „Ербас А320“.

Новинарите кои патуваа со папата биле известени дека зафатот бил успешно завршен во сабота попладне.

Папата Лав XIV пристигна во Турција со истиот авион и денес продолжува кон Либан. Моделот A320 Neo е дел од листата од над 6.000 авиони на кои им се потребни софтверски поправки поради изложеност на засилено сончево зрачење.

Големите авиокомпании уверуваат дека ажурирањата ќе се спроведат без нарушување на редовниот воздушен сообраќај. Засега, на аеродромите ширум светот не се евидентирани посериозни проблеми.