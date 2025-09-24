Авионот на шпанскaта министерка за одбрана доживеа прекин на GPS сигналот во близина на руската енклава

0 SHARES Сподели Твитни

Шпански воен авион со министерката за одбрана имал и GPS „дефект“ додека бил на пат кон Литванија, соопштија шпански официјални лица.Воениот авион летал во близина на руската енклава Калининград во среда наутро кога се случил инцидентот.Маргарита Роблес била министерката за која се вели дека била на летот, според шпанските власти, објавува „Телеграф“.Таа требаше да одржи билатерална средба со нејзиниот литвански колега Довиле Сакалиене за време на посетата на воздухопловната база Шјауљај во среда, според агендата на шпанската влада.Во авионот патувале и роднини на шпански пилоти, кои се дел од новата мисија за воздушна одбрана на НАТО на источниот дел од Европа.Авионот беше лансиран претходно овој месец откако Полска собори беспилотни летала што го нарушија нејзиниот воздушен простор.Шпанскиот контингент минатата недела пресретна осум руски авиони кои летаа над Балтичкото Море, додаде шпанското Министерство за одбрана во соопштението.Командант на шпанскиот авион изјави дека ваквите инциденти се вообичаени при летање во близина на Калининград, и за цивилни и за воени авиони.Роблес, 68, е министер за одбрана на Шпанија од 2018 година.Во јуни, таа рече дека Шпанија е „апсолутно посветена“ на НАТО и Европската Унија.Потоа, во август, министерот рече дека Шпанија ќе работи на „оживување“ на проектот за европски борбени авиони, познат како FCAS.Ова се случи откако Шпанија откри дека повеќе не размислува за купување борбени авиони Ф-35 произведени во САД и дека ќе ги пренасочи своите одбранбени трошоци кон купување опрема произведена во Европа.

