Авион падна во река во Америка: Има мртви

Страшна авионска несреќа однесе три животи откако синоќа авионот паднал во река во источниот дел на Небраска , во Соединетите Американски Држави, соопштија властите. Станува збор за мал авион, соопштија властите.Авионот летал покрај реката Плате и паднал во водата јужно од Фремонт во 20:15 часот. по локално време, рече наредникот Бри Френк од Канцеларијата на шерифот на округот Доџ за време на прес-конференција, пренесува Мирор .Пронајдени се телата на три лица, потврди наредникот. Властите се уште не го соопштуваат идентитетот на загинатите.Канцеларијата на шерифот соопшти дека Федералната управа за авијација (FAA) и Националниот одбор за безбедност на транспортот (NTSB) ќе ја водат истрагата во близина на Фремонт, кој е на околу 60 километри западно од Омаха.Three dead after a small plane crashed into the Platte River just southwest of Fremont, Nebraska.Dodge County Officials confirmed the FAA and NTSB will be taking over the investigation. -KETV #plane_crash https://t.co/coqsByRm0X pic.twitter.com/2sInPLuQKv— GeoTechWar (@geotechwar) April 19, 2025Оваа најнова авионска трагедија доаѓа по серијата ужасни авионски и хеликоптерски несреќи во САД во последните месеци.Судирот меѓу патнички авион на Американ Ерлајнс и воен хеликоптер Блек Хок во јануари во Вашингтон го шокираше светот.Во несреќата загинаа 67 лица, вклучително и тројца воени лица во хеликоптерот, откако авионот се урна во замрзнатата река Потомак по судир. Тоа беше најсмртоносниот авионски инцидент во САД од терористичките напади на 11 септември 2001 година.



