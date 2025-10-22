АВИОН УДРИ ЖЕНА ПРИ СЛЕТУВАЊЕ! Невообичаена авионска несреќа во Калифорнија (ВИДЕО)

Две лица се повредени кога мал авион слета на фудбалско игралиште и удрил жена која се нашла таму во погрешно време.Инцидентот се случил во вторник во Лонг Бич, во американската држава Калифорнија .Противпожарната служба на Лонг Бич соопшти дека авионот се урнал синоќа околу 16:00 часот по локално време.Пожарникарите успеале да извлечат еден постар маж од авионот и да го префрлат во болница, додека повредена е и жена, која шетала во паркот, каде што се наоѓаат фудбалските терени.
Emergency Belly Landing: Small Plane Crashes on Soccer Field in Long BeachIn a startling incident on Tuesday afternoon in Long Beach (Heartwell Park), a small plane made an emergency landing on a soccer field, striking a woman. The aircraft, believed to have suffered landing… pic.twitter.com/nFSuMOSySi— NewsEra (@NewsEra_) October 22, 2025
Властите соопштија дека малиот авион бил заземјен, без тркала, кога пристигнале на местото на несреќата.„Трупот на авионот беше недопрен. При слетувањето, авионот удрил пешак во паркот. Нашите единици помогнале во извлекувањето на пилотот, постар маж, од авионот и го пренеле со амбулантно возило во локалната болница“, се вели во соопштението.