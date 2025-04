Австралискиот премиер падна од бината додека позираше пред фотографите

0 SHARES Сподели Твитни

Австралискиот премиер Ентони Албанезе падна од бината додека позираше пред фотографите откако одржа говор во Лавдејл во регионот Хантер во Нов Јужен Велс.Учесниците на настанот му помогнаа на Албанезе да стане, а тој им мавна на присутните велејќи дека е добро, објави „Скај њуз“.Тој не се здобил со никаква повреда при падот.Инцидентот се случил откако Албанезе бил изнервиран од двајца демонстранти за климата додека бил во посета на блиската болница.Тие беа извлечени од болницата Мејтленд по обидот да ја спречат посетата на австралискиот премиер.Групата климатски активисти Rising Tide ја презеде одговорноста за инцидентот во објава на социјалните мрежи во која се фалат со протестите, пренесува Танјуг.Оваа група прекина шест политички настани во последните недели.Албанезе од редовите на Лабуристичката партија води во анкетите на јавното мислење во споредба со лидерот на опозицијата Питер Датон со поддршка од 49 до 38 отсто од гласачите.Федералните избори ќе се одржат на 3 мај, пренесуваат светските агенции.Anthony Albanese has fallen off the stage while speaking at a mining union conference… pic.twitter.com/Z716MlW629— Roman Mackinnon (@RomanMackinnon6) April 3, 2025



