Австралијанка осудена на доживотен затвор затоа што го труела семејството на својот сопруг со смртоносни печурки

Австралијката Ерин Патерсон беше осудена на доживотен затвор за убиство на тројца роднини на нејзиниот сопруг и обид за убиство на четвртиот во јули 2023 година, кога организираше смртоносен ручек во својот дом.Судија на Врховниот суд на Викторија рече дека тоа е едно од најтешките злосторства во земјата и нагласи дека Патерсон не покажала никакво каење. Таа беше осудена на доживотен затвор без можност за условна слобода.Патерсон (50) беше прогласена за виновна за убиство на нејзиниот свекор Доналд Патерсон, свекрвата Гејл Патерсон и нејзината сестра Хедер Вилкинсон. Таа беше прогласена и за виновна за обид за убиство на сопругот на Хедер, Иан Вилкинсон, кој го преживеа ручекот откако помина неколку недели во болница.Во 2023 година, тие јаделе говедско месо од Велингтон подготвено со отровни печурки во нејзиниот дом во Леонгата, југоисточно од Мелбурн.Судијата Кристофер Бил за време на изрекувањето на пресудата рече дека злосторствата биле внимателно испланирани и дека тие уништиле неколку семејства.„Не само што одзедовте три животи и му предизвикавте трајна штета на Иан Вилкинсон, туку им предизвикавте и неописливо страдање на вашите сопствени деца“, рече тој.Судијката изјави дека таа веројатно ќе остане во самица во иднина и дека ќе има право да поднесе барање за условна слобода само кога ќе наполни 82 години.Патерсон продолжува да инсистира дека е невина и дека труењето било случајно.Трагедијата се случи на 29 јули 2023 година, кога Патерсон организираше ручек во нејзиниот дом за четири гости: поранешниот свекор и свекрва Дон и Гејл Патерсон (двајцата 70-годишни), сестрата на Гејл, Хедер Вилкинсон (66) и нејзиниот сопруг Иан Вилкинсон, локален свештеник. Ерин тој ден служеше говедско велингтон – јадење со стек со паштета од печурки, во лиснато тесто.Неколку дена подоцна, тројца гости починаа од труење, додека Иан едвај преживеа по долгиот престој во болница. Ерин Патерсон, која наводно го јадела истиот оброк, немала никакви сериозни симптоми, што веднаш предизвикало сомнежи кај истражителите.

