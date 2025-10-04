Австралијанка сака да спие со 2.000 мажи до Нова Година: Мора да бидат во добра форма

0 SHARES Сподели Твитни

Трансродната Австралијанка Џолин Досон ги остави своите следбеници на социјалните мрежи без зборови кога откри дека досега спиела со повеќе од 1.800 мажи. Таа се надева дека ќе го заокружи тој број на 2.000 до 2026 година.Таа вели дека сексот е начин за неа да се опушти по напорниот ден. Има 29 години и досега имала 1.832 партнери.„Обично денот го поминувам на факултет, во теретана или со пријатели, а потоа навечер се гледам со неколку момци пред да се опуштам. Имам Word документ каде што го ажурирам бројот секој пат кога нов маж ќе дојде во мојот кревет“, рече таа.Таа рекла дека има секс со толку многу мажи бидејќи не запознала никого со кого да се смири и дека обично ѝ требаат четири мажи на ден.„Мојата сексуална енергија дефинитивно опаѓа од време на време, но никогаш долго. Досадата ме мотивира, а освен тоа, сакам да правам работи во кои знам дека сум добра“, рекла таа.Таа преминала во сексуална транзиција како тинејџерка, а нејзиното семејство ја поддржало нејзината одлука. Таа го смета своето тело за „уметничко дело“ кое сака да го споделува. Иако имала голем број сексуални партнери, таа има строги правила што мора да ги почитуваат оние кои сакаат да бидат во врска со неа.„Ми се допаѓаат изградени. Мора да бидат во добра форма за да бидат во чекор со мене. Се грижам за мојот изглед и очекувам истото од мојата партнерка. Освен тоа, колку се побогати, толку подобро. Не ми се допаѓаат мажи кои заработуваат помалку од шестцифрена бројка. Како можеш да бидеш заљубена ако си под стрес за пари?“, рече таа.Таа тврди дека оженетите мажи ѝ нудат илјадници долари само за да разговараат со неа и дека најчесто ѝ пристапуваат мажи во четириесеттите и педесеттите години.„Постарите генерации немале можност да експериментираат со својата сексуалност и да бидат со трансродова жена, па затоа мислам дека привлекувам толку многу оженети мажи“, рече таа.

