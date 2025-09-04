Австралија се согласи да им исплати рекордни 309 милиони долари на жртвите од нелегалната шема за наплата на долгови

0 SHARES Сподели Твитни

Австралиската влада во четврток соопшти дека се согласила да исплати дополнителни 475 милиони австралиски долари (308,66 милиони долари) отштета на жртвите од нелегалната програма за наплата на долгот од социјална помош, што доколку биде одобрено од судовите, ќе биде најголемата исплата на групна тужба во историјата на земјата.Програмата, позната како „Robodebt“, ги бркаше стотици илјади корисници на социјална помош за лажни долгови пресметани со погрешен автоматизиран алгоритам помеѓу 2016 и 2019 година, сè додека судот не ја прогласи за нелегална.Истрагата на владината кралска комисија откри дека „Robodebt“ ги турнал ранливите луѓе во дополнителни долгови и предизвикал повеќекратни самоубиства.Најновата спогодба ги зголемува вкупните трошоци за отплата и компензација на владата на 2,4 милијарди австралиски долари и го завршува она што се смета за еден од најлошите скандали со јавната администрација во Австралија .Жртвите на „Рободбет“ и адвокатската канцеларија „Гордон Лигал“ првично поднесоа колективна тужба во 2019 година. Владата го реши случајот во 2020 година, согласувајќи се да плати повеќе од 720 милиони австралиски долари незаконски побарани долгови, 400 милиони австралиски долари незаконски побарувања и 112 милиони австралиски долари отштета на 400.000 луѓе.Тужителите поднесоа жалба на случајот откако беа откриени нови докази за време на владината истрага.„Решението за ова барање е праведно и фер нешто што треба да се направи“, изјави главната обвинителка Мишел Роуланд во четвртокот.Во соопштението се вели дека доколку судовите одобрат надоместокот, тоа ќе биде најголемата групна тужба во историјата на Австралија.Питер Гордон, виш партнер и основач на „Гордон Лигал“, го поздрави спогодбата, која би можела да достигне 548 милиони австралиски долари, заедно со правните и административните трошоци.„Денес е ден на оправдување и потврда за стотици илјади Австралијанци погодени од скандалот со Рободебт“, им рече тој на новинарите.Фелисити Батон, жртва на Robodebt и една од водечките апликанти, рече дека имало „горчлива сладост во тоа, помисла на луѓето на кои им се случила непоправлива штета“ како резултат на шемата.Програмата „Рободбет“ беше дизајнирана да се осигури дека корисниците на социјална помош нема да пријавуваат помалку приходи и да примаат повеќе владини исплати.Но, компјутерските алгоритми за шемата погрешно пресметале дека стотици илјади Австралијанци должат пари и, со малку или без никаков човечки надзор, вратиле 1,76 милијарди австралиски долари.Рободебт беше неуспех на јавната администрација, „суров и суров механизам, ниту фер ниту легален“, што направи многу луѓе да се чувствуваат како криминалци и предизвика најмалку три познати самоубиства, покажа владината истрага.

