Австралијка планира да спие со 1.000 млади мажи до крајот на оваа година: Му забранила на својот вереник да го прави истото

Австралијката Ени Најт, чија цел е да спие со илјада мажи до крајот на 2025 година, неодамна се сврши. Таа му забрани на својот избраник Џејмс Брејшоу да има секс со други жени.Целта за минатата година и била да спие со повеќе од 600 мажи, што и го постигнала, а оваа година таа бројка ја зголемила. Таа рече дека Џејмс целосно ја поддржува.Тој е најдобар. View this post on Instagram A post shared by annie knight (@anniekknight)Тој беше со неа во Канкун, каде таа и порно ѕвездата Бони Блу спиеја со десетици млади мажи.“Тој остануваше во хотелот преку ден и одмораше, а со нас излегуваше подоцна навечер. Нашиот приоритет беше да снимаме содржини за OnlyFans со момци кои студираа. Беше толку лесно. Доаѓаа кај нас и не молеа да снимаме заедно. Не бркаа околу базенот. Се забавувавме многу”, рече таа.Таа исто така изјавила дека иако нејзиниот однос со Џејмс е чуден за многумина, комуникацијата и искреноста се клучни за опстанокот на нивната врска.„Ако тајно спиев со овие момци, тогаш тој дефинитивно ќе беше љубоморен и вознемирен, но факт е дека тоа е моја работа“, рече таа.Тие се уште не одредиле датум за венчавка, но планираат да изградат дом на Голд Коуст во Австралија и да основаат семејство.

