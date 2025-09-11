Австриски државјанин прегазил пензионер во Битола

71-годишен жител на Битола е тешко повреден откако бил удрен од автомобил кој го возел 57-годишен австриски државјанин.

„На 10.09.2025 во 10:46 часот во СВР Битола е пријавено дека на крстосница од ул.„4 Ноември“, ул.„Македонски Гемиџии“ и ул.„Солунска“ во Битола се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило „ауди“ со австриски национални ознаки, управувано од Џ.А.(57) од Австрија и велосипед, управуван од Т.Т.(71) од Битола. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил велосипедистот, констатирани во Клиничката болница Битола. Извршен бил увид од екипа од СВР Битола“, пишува во полицискиот билтен.