Агелер: Се вљубив во Македонија, во виното и пастрмајлијата

Во интервју за „Македонија наутро“, Анџела Прајс Агелер, амбасадорка на Соединетите Американски Држави во државата говори за нејзиното секојдневие, како започнува нејзиното утро, кои се предизвиците и убавините на дипломатската мисија.

Тргнувајќи од утринскиот карактер на емисијата за кое е дадено интервјуто, Агелер се осврнува на нејзините впечатоци за нашата земја и нашите луѓе. Таа вели дека се вљубила во Македонија и во македонското вино. Пастрмајлијата останува нејзината омилена храна, но внимава да издвои некоја посебна за да не и замерат во Штип, Свети Николе или Радовиш.

Агелер говори за македонската традиција, за младите и визијата за иднината. Таа вели дека и посакува се најдобро на нашата земја и дека би сакала да ги види сите граѓани како го остваруваат потенцијалот што ги има Македонија

