Агентот на Клоп: Јирген не оди во Рома

Марк Косике, агентот на поранешниот тренер на Ливерпул, Јирген Клоп, ги демантираше информациите за неговиот клиент која се рашири во многу светски медиуми.

Веста се појави во италијанскиот весник Ла Стампа, која утринава тврдеше дека Клоп има договор со Рома за наследник на Клаудио Раниери.

Раниери моментално е привремен тренер, а по завршувањето на сезоната ќе биде советник на римјаните и ќе биде вклучен во изборот на новиот тренер.

