Аголот од куќата што е магнет за пари – 3 начини да привлечете богатство

Пронајдете го и активирајте го вашиот агол за пари или агол за богатство во вашиот дом, користејќи алатка за фенг шуи наречена багуа.

Багуата е енергетска мапа на вашиот дом која е распоредена низ вашиот простор и поделена на мрежа три на три, со осум области околу центарот.

Багуата се користи во фенг шуи како алатка која ви помага да разберете како вашиот дом и живот се меѓусебно поврзани. Секоја област од багуата одговара на специфичен аспект од вашиот живот, како што се врските, кариерата, знаењето, па дури и финансискиот просперитет.

Како да го пронајдете вашиот агол за пари?

За да го пронајдете вашиот агол за богатство за целиот ваш дом, застанете пред вашата формална влезна врата свртена навнатре и лоцирајте го крајниот лев агол.

Откако ќе го пронајдете вашиот агол за богатство, забележете што се случува таму. Дали е празен? Неуреден? Уредно организиран? Размислете што ова може да претставува метафорично. Можеби овој дел од вашиот дом собира прашина или е исполнет со овенати растенија и не е допрен со месеци, пишува The Spruce.

Ако сакате да работите на привлекување повеќе изобилство, самодоверба или просперитет, можете да ја активирате областа на богатство во вашиот дом користејќи неколку методи.

Поправете сè што е расипано

Декорирајте со виолетова боја

Внесете ги растенијата

