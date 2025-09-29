Адел никогаш не била послаба: Нејзините фотографии од свадбата на пријателка го освоија интернетот

0 SHARES Сподели Твитни

Британската пејачка Адел се појави на свадбата на своите пријателки, а она што многумина го забележаа на фотографиите од прославата – е дека пејачката никогаш не била послаба.

Додека во последните години Адел успеа да ослабе значително во споредба со почетокот на нејзината музичка кариера, се чини дека на новите фотографии е најслабата што некогаш била.

Пејачката присуствуваше на свадбата на пријателка, облечена во црн фустан кој беше составен од два дела – горниот дел како маица со долги ракави и спуштени прерамки, додека долниот дел е развлечен како балски фустан.

Судејќи според рамената и рацете на пејачката, се чини дека таа ослабела дополнително, а на интернет кружат коментари дека никогаш не изгледала подобро.

Адел не е во јавноста веќе некое време, а откако ја заврши својата турнеја на крајот од 2024 година, објави дека планира да се пензионира за да се посвети на своето семејство.

Пејачката почна да слабее за време на пандемијата на коронавирусот, а за две години ослабе 45 килограми. Иако многумина веруваа дека е на строга диета, таа изјави дека редовно консумира само одредена храна.

Пејачката претходно откри за британскиот Вог што јаде секој ден за да ослабе. Имено, секое утро јадела соја јогурт со мешани бобинки, сечкани ореви и темно чоколадо за појадок. Меѓутоа, ако не била во можност да го подготви овој оброк, тогаш пиела зелен сок од кељ, рукола, целер, јаболко, лимон и мача.

Адел секогаш јадела салати од кељ со магдонос, целер, јаболка и ореви за ручек, зачинети со маслиново масло или сок од лимон. Исто така, често јадела каша од хељда во која додавала авокадо, домати, урми и магдонос.

Секогаш имала три оброци како дел од нејзината исхрана и никогаш не ја прескокнувала вечерата. Пејачката јадела печени пилешки гради или печени пилешки гради со салата од кељ и кромид, прелиени со доматен сос навечер.

