Администрацијата на Трамп одлучи: Харвард не може да запишува странски студенти

Администрацијата на Доналд Трамп денес ја блокираше можноста на Универзитетот Харвард да запишува странски студенти, што е нов притисок врз колеџот да се усогласи со агендата на претседателот.Администрацијатана американскиот претседател Доналд Трамп денес ја блокираше можноста на Универзитетот Харвард да запишува странски студенти, што е значаен поттик за напорите на администрацијата да изврши притисок врз колеџот да се усогласи со агендата на претседателот, објави „Њујорк тајмс“.BREAKING NEWS:The Trump administration has just BLOCKED Harvard’s ability to enroll international students, so this means Harvard will educate AMERICANS, not jihadists.I voted for this.— Mila Joy (@MilaLovesJoe) May 22, 2025Администрацијата го извести Харвард за одлуката по дебатата во последните денови за легалноста на барањата за предавање обемни записи како дел од истрагата на Министерството за внатрешна безбедност, според три лица запознаени со преговорите.„Ви пишувам за да ве известам дека, со непосредна сила, сертификатот за Програмата за размена на студенти и посетители на Универзитетот Харвард се поништува“, се вели во писмото испратено до универзитетот од секретарката за внатрешна безбедност Кристи Ноем, во кое имаше увид „Њујорк тајмс“.Портпаролите на Министерството за внатрешна безбедност и Харвард не одговорија веднаш на барањата за коментар.

