Адолф Хитлер од Намибија повторно победи на изборите, вели дека нема да го менува името

Политичарот од Намибија, кој го носи истото име како лидерот на нацистичка Германија, Адолф Хитлер, повторно ја задржа својата функција по петти пат по ред, откако, според извештаи, победи на локалните избори во својата општина во средата.

Адолф Хитлер Уунона ја претставува општината Омпундја во регионот Ошана од 2004 година како член на Партијата на народот на Југозападна Африка (SWAPO). Иако Изборната комисија на Намибија сè уште не ја објавила официјалната бројка на гласови, повеќе извори наведуваат дека Уунона победил со голема разлика, пишува Еуроњуз.

59-годишниот политичар е популарна фигура во малата северна општина со помалку од 5.000 жители, и покрај контроверзното име, а на изборите во 2020 година победил со 85% од гласовите.

Како регионален советник, тој е пофален за својот труд на локално ниво и за напорите против апартхејдот, објавија домашните медиуми.

Во интервју за германскиот весник Bild во 2020 година, кога ја освои четвртата мандатура, Уунона рече дека „нема ништо заедничко“ со нацистичката идеологија и го отфрли секое поврзување со идејата за светска доминација.

„Дури кога растев сфатив дека овој човек сакаше да ја покори целата планета. Јас немам ништо со тоа“, изјави Уунона.

Тој објасни дека неговиот татко го именувал по контроверзниот лидер, но веројатно не разбирал што тоа значи.

„Како дете го гледав како сосема нормално име. Тоа не значи дека имам карактеристики или личност на Адолф Хитлер од Германија“, истакна тој во интервју за локалните медиуми.

Уунона во секојдневниот живот се претставува како Адолф Уунона, но нема планови да го промени името бидејќи „е предоцна за тоа“.

Партијата SWAPO, од која тој потекнува, има корени во намибискиот ослободителен движење и се залага за антиколонијална политика, вклучително и за одбивање на владеење на белото малцинство.

Намибија некогаш била германска колонија и дел од Германска Југозападна Африка, и германските имиња како Адолф се сè уште присутни. По Првата светска војна, земјата била под јужноафриканска контрола до стекнувањето на независноста во 1990 година.