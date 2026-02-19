Аеродромот во Тирана со најголем број на патници во 2025 година!

Албанија се пофали со најмногу патници на Меѓународниот аеродром во Тирана, кој во 2025 година ги надмина и аеродромот во Белград и Скопје.

– Според статистиката објавена од Меѓународниот совет на аеродроми, Меѓународниот аеродром во Тирана – TIA, во 2025 година превезе 11,6 милиони патници, што претставува зголемување од 8,7% во споредба со 2024 година и е рангиран на прво место по обем во регионот!

Во текот на 2025 година, додадени се 15 нови дестинации и 7 партнерски авиокомпании. Од април 2026 година, воздушната поврзаност ќе се зголеми со десетици нови директни линии до големите европски градови, значително подобрувајќи ја и зајакнувајќи ја достапноста на меѓународните пазари до нашата земја, како и зголемувајќи го туристичкиот тек! – објави на Инстаграм Бленди Гонџа, моментално министер за економија, култура и иновации во владата на Албанија.

Основните факти покажуваат дека на аеродромите во Европа во 2025 година имало 2,6 милијарди патници, со раст од 4,4% вкупно, а се очекува закрепнувањето да продолжи и во 2026 година. Но, таа статистика е просек од многу широк опсег, од +47% до -9,5% помеѓу една мала и сиромашна земја и нејзиниот огромен сосед кој се стреми да ја преземе. Но, постојат безброј точки за разговор што треба да се истражат со подлабоко нурнување потребно за да излезат на површина некои од позачудувачките статистики.

Лондон-Хитроу повторно ја задржа својата позиција како најпрометен аеродром во Европа во 2025 година, пречекувајќи 84,48 милиони патници – зголемување од +0,7% во однос на претходната година благодарение на авиокомпаниите што управуваат со поголеми авиони. Иако остана на втората позиција, Истанбул забележа зголемување на патничкиот сообраќај за +5,5%, заостанувајќи зад Лондон-Хитроу за само 40.000 патници – со вкупно 84,44 милиони патници. Во текот на изминатите 5 години, патничкиот сообраќај во турскиот центар се зголеми за речиси една четвртина. Париз-CDG продолжи да ја држи третата позиција со 72,02 милиони патници – зголемување од +2,5% во однос на претходната година. Амстердам-Шипхол се најде на четвртата позиција со зголемување од +2,9% на 68,77 милиони патници. Холандскиот центар беше веднаш следен од Мадрид на 5-тата позиција со 68,12 милиони патници и зголемување од +3%. Освен овие 5 топ аеродроми и меѓу главните аеродроми (над 40 милиони патници), вреди да се напомене и учинокот на Истанбул Сабиха Гокчен, бидејќи неговиот патнички сообраќај се зголеми за импресивни +16,7% минатата година на 48,41 милиони патници.