Аеродром во Грција повторно затворен поради протестите на земјоделците

0 SHARES Сподели Твитни

Аеродромот „Н. Казанѕакис“ во Ираклион повторно беше затворен поради протестите на земјоделците, пчеларите и рибарите од Ираклион, Ласити и Ретимно, јавува грчката државна телевизија ЕРТ.

Поради блокадата, летовите од Ираклион и Атина се откажани, а нормализирањето на сообраќајот се очекува денес најрано до 11 часот по локално време, кога Координативниот комитет ќе одлучи за понатамошните чекори, пишува весникот Катимерини.

Протестите се интензивираа вчера откако демонстрантите влегоа на аеродромската писта напладне, што доведе до прекин на летовите до 18 часот.

Покрај аеродромот во Ираклион, вчера беа забележани тензии и на другите аеродроми на Крит, како и пред канцеларијата на министерот за рурален развој Костас Цијарас во Кардика.

Земјоделците бараат итна исплата на субвенциите, намалување на трошоците за добиточна храна, минимални гарантирани цени на производите и промени во регулативите на ЕЛГА.

Министерот за рурален развој изјави дека е подготвен за дијалог, но формирањето преговарачка група е тешко поради различните позиции во движењето.

Протестите се шират низ целата земја – Во Западна Тесалија има блокади на автопатот Е65 и на патарините Лонгос, а митинг на солидарност е планиран за четврток во 18 часот.

На мостот Рио-Антирио и Аитолоакарнанија, блокирајќи го автопатот Антирио-Јанина и мостовите Евинос и Морнос, најавен е протест за утре во 11 часот.

Блокади на автопатот Патра-Пиргос, раскрсницата Като Ахаја и мостот Селинунтас на Ахаја и Патра.

На царинските премини Евзони, Ники, Промахонас и Егзохи, премините за меѓународни камиони се блокирани, додека преминот за патнички возила останува отворен.

Во Централна Грција, во Фтиотида, Беотија и Евија, на сила се блокадите на раскрсниците Бралос, Аталантија и Теба, а во Домокос има повремено затворање на старата национална мрежа и пристап до Е65.

Планирано е и заземање на јавни згради во Халкида.

Како што објавија медиумите, демонстрантите најавуваат понатамошна ескалација доколку владата не ги исполни нивните барања.

The post Аеродром во Грција повторно затворен поради протестите на земјоделците appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: