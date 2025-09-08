Аеродром и денес протестира поради загадувањето од Вардариште!

Скопјани и денеска излегоа на протест, блокирајќи ги булеварите во Аеродром, во знак на револт поради лошиот квалитет на воздухот изминатиот период и силната смрдеа која се шири низ општината поради пожарите на депонијата Вардариште.

Жителите секој ден, од вторникот наваму излегуваат на протест поради пожарот во Вардариште кој со денови не престанува.

На видеото се забелжува дека на терен има и полициски службеници.

(Видео) Блокади на булевари во Аеродром! Граѓаните бараат чист воздух, најавија нов собир за утре

