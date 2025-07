Азербејџанските власти ги претепаа уапсените Руси до непрепознатливост, тие се појавија пред судот (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Со модринки и крвави траги на лицата, некои од Русите уапсени под сомнение за шверц со дрога и сајбер измами се појавија оваа недела пред судот во азербејџанскиот главен град Баку.Снимките објавени од руските медиуми предизвикаа негодување, како и претходните снимки од уапсените кои се принудени да клечат со рацете зад грб, како и снимките од апсењата во азербејџанската канцеларија на руската новинска агенција Спутник.Баку очигледно испраќа порака до Москва, чии власти ја обвинуваат руската полиција за мачење и убиство на двајца етнички Азербејџанци за време на претходна рација. Во меѓувреме, руските власти уапсија уште неколку Азербејџанци.„Видео снимки од десет тешко претепани млади Руси уапсени претходниот ден. Тогаш тие сè уште беа во нормална состојба, иако на некои од нив им капеше крв од носот. Сега лицата им беа покриени со големи хематоми, а на некои од нив целата глава им беше претворена во виолетова топка“, пишува рускиот весник „Комсомолскаја правда“ (КП) со огорченост, опишувајќи ја состојбата на уапсените Руси.

🇷🇺🇦🇿 Footage shows Russian nationals visibly beaten while in a courtroom, following their detention by Azerbaijani authorities.Playing with fire now….. pic.twitter.com/anaT0H1agb— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) July 1, 2025

Во меѓувреме, азербејџанските медиуми објавија дека за осуммина уапсени од оваа група е одредена мерка притвор од четири месеци. Додека азербејџанските медиуми пишуваат за „криминална банда“, руските медиуми ги претставуваат како ИТ експерти или туристи. „Тие тешко се криминалци“, коментира КП, шпекулирајќи дека можеби биле уапсени за подоцна да бидат разменети како заложници.Ова не е прв случај на апсење на руски државјани во Азербејџан. Претходно, локалната полиција изврши рација во азербејџанската канцеларија на „Спутник“ – забранета од февруари – и уапси седум лица, меѓу кои и двајца наводни агенти на руската разузнавачка служба ФСБ.Портпаролката на руското Министерство за надворешни работи, Марија Захарова, во среда за „Спутник“ изјави дека на руските претставници сè уште не им е дозволено да разговараат со уапсените „новинари“.„За нашите два народа, пријателските односи се од најголема важност. Оние кои сакаат да ги нарушат треба внимателно да размислат за своите постапки“, рече Захарова, оставајќи ја пораката недовршена.Сепак, во моментов не се чини дека ќе има смирување на тензиите. Главниот обвинител во Баку во вторник отвори истрага за смртта на браќата Хусејн и Зијадин Сафаров, кои починаа за време на полициска рација во Екатеринбург, Русија. Руските власти тврдат дека браќата починале од „ненадејна слабост“ или срцев удар, но главниот медицински испитувач на Азербејџан категорично ја отфрла таа верзија.Лидерот на дијаспората е отстранет од МерцедесВо Екатеринбург, судот во среда го потврди притворањето на шест етнички Азербејџанци уапсени за време на масовна рација. Според извештаите на руските медиуми, и други членови на азербејџанската заедница биле цел на полицијата.„Во Русија се уапсени само уште две лица. Но, ова се сериозни случаи“, пишува КП и додава дека „лидерот на азербејџанската дијаспора во Урал“, Шахин Шихлински, „бил извлечен од луксузен Мерцедес“. На апсењето наводно му претходела кратка потера, при што возилото се обидело да избега од полицијата, но се судрило со друг автомобил.„Истиот ден во Воронеж, припадници на безбедносните служби затропаа на вратата на Јусиф Халилов, ко-сопственик на најголемиот пазар во Алексеевскиот регион и Азербејџанец по потекло“, пишува КП, напоменувајќи дека Халилов подоцна бил ослободен.Рускиот весник, исто така, забележа дека украинскиот претседател Володимир Зеленски му телефонирал на азербејџанскиот претседател Илхам Алиев, кој ја изразил својата „длабока и сеопфатна поддршка“. КП ја толкува оваа порака како предупредување: „Тоа беше еден вид црна точка – секој знае што се случува со политичарите кои се приближуваат до Зеленски. Нивните кариери наскоро ќе излезат од колосек…“



