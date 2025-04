Академик Ќулавкова за значењето на поезијата на Рацин

0 SHARES Сподели Твитни

Кочо Рацин е еден од највлијателните и најчитани македонски поети, кој станал синоним за современата македонска литература. Претседателот на МАНУ, академик Живко Попов, на неодамнешната промоција на тритомното издание „Кочо Рацин“, истакна дека тој е симбол на македонската поезија, бидејќи на уникатен начин успеал да ја интерпретира душата на народот, да ја изрази болката на обичните луѓе и да ја заживее нивната надеж за поубава и поправедна иднина. Ова издание се состои од три тома, кои претставуваат нова светлина на Рациновото дело, а се создадени како дел од истражувачки проект на МАНУ. Првиот том, во кој е вклучена поезијата, е уреден од проф. д-р Венко Андоновски. Вториот се фокусира на проза и публицистика, подготвен од проф. д-р Искра Тасевска Хаџи-Бошкова, а третиот е биографија на Рацин, приреден од проф. д-р Весна Мојсова-Чепишевска.

Според академик Попов, оваа нова едиција е значајна, бидејќи ја враќа актуелноста на делото на Рацин, а спроти на последната ваква публикација од 1987 година, излегува по цели 38 години. Тој рече дека претставува поттик кон нови истражувања кои ќе го зајакнат научното разбирање и вреднување на Рациновото создавање. Иако сегашната едиција има критички карактер, тоа не е крајната цел, бидејќи неопходна е дополнителна истражувачка работа за целосно критичко издание кое ќе ги опфати материјалите од повеќе архиви.

Главниот уредник на изданието, академик Катица Ќулавкова, во својот вовед нагласи дека трите тома го претставуваат најблиското критичко читање на делото на Рацин со историска дистанца, вклучувајќи и осовременети преводи. Поезијата на Рацин е увидливо значајна бидејќи и денес носи свежина и искреност. Ќулавкова дополни дека Рацин е важен бидејќи неговата работа инспирира преку разобличување на убавината, славење на љубовта и разгледување на духовното и културно наследство. Таа нагласи дека неговата поезија поттикнува хуманистички и слободољубиви идеи, кои треба да останат дел од колективната меморија.

Тритомното издание не само што ја презентира поезијата на Рацин во целост, туку исто така по прв пат целосно ја содржи неговата проза и публицистика на современ македонски јазик. Придружена со обемни коментари и анализи, оваа едиција претставува значаен влог во поддршката на македонската културна културна и научна сцена. Попов и Ќулавкова изразија благодарност до спонзорите Коста Кипровски и Ана Заковска, кои помогнаа при финансирањето на овој значаен проект.

Коста Солев Рацин, роден во Велес во 1908 и загинат во Кичевско во 1943 година, се смета за основоположник на македонската современа поезија, проза и публицистика. Неговата прва збирка „Антологија на болката“, првобитно напишана на српско-хрватски и подоцна преведена на македонски од Гане Тодоровски, се необјави во 1987 година, постхумно. Другата збирка „Бели мугри“, објавена на македонски во 1939 во Хрватска, е дел од неговото незаборавно наследство.

