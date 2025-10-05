Академски пленум: Вучиќ се откажа од митинзите против блокадите поради дебаклот од претходните собири

Неформалната мрежа Академски пленум денес оцени дека организацијата блиска до владата „Центар за социјална стабилност“ не ги поканила граѓаните на протести против блокадите бидејќи претседателот на Србија, Александар Вучиќ, одлучил да ги напушти тие собири, кои докажуваат дека владата го изгубила својот легитимитет.

„По дебаклот на претходните собири на владата наречени „Србија против блокадите“, на кои, и покрај сите притисоци и со вклучување на стотици автобуси, на собирите низ цела Србија имаше само неколку илјади граѓани, Вучиќ одлучи да ги напушти тие собири, кои докажуваат дека владата го изгубила својот легитимитет“, соопшти Академскиот пленум.

Во врска со локалните избори во 2021 година, оттаму велат дека коалицијата на Српската напредна партија (СНС) и Социјалистичката партија на Србија (СПС) собрала два пати помалку потписи за поддршка во Неготин, а дури и три помалку во Мионица.

„Собирањето потписи за локалните избори во Мионица и Неготин јасно покажа огромен пад на поддршката за Александар Вучиќ. Далеку помалку потписи беа доставени до изборните комисии во овие два града за листата што го носи името на претседателот на Србија, а чиј ‘рбет го сочинуваат СНС и СПС“, се вели во соопштението.