Ако вашата кујна мириса непријатно, веројатно е една од овие осум причини: Еве како веднаш да ја освежите

0 SHARES Сподели Твитни

Без разлика дали печете пита во летно попладне или готвите вкусно јадење за време на празниците, сè функционира подобро кога вашата кујна мириса свежо и чисто. Но, што е со тој непријатен, застоен мирис? Особено е досаден во становите со отворен план, каде што мирисите можат брзо да се шират и да ја уништат атмосферата на целиот ваш дом.

Ако вашата кујна мириса лошо, веројатно ќе сакате да го решите проблемот што е можно поскоро. Но, тоа не е лесно ако не знаете од каде доаѓа мирисот.

Еве осум од најчестите причини за лоши мириси во кујната – и како да се ослободите од нив:

Ѓубрето треба да се изнесе

Најчеста причина за лош мирис е корпата за отпадоци. Ако не можете да се сетите кога последен пат сте го извадиле, време е да го направите тоа сега.

Откако ќе го извадите, измијте ја самата корпа. Иако може да изгледа чисто однадвор, внатрешноста може да биде повалкана отколку што мислите. Налејте малку детергент и исплакнете го со градинарско црево (или во тушот ако немате двор). Оставете целосно да се исуши пред да ставите нова кеса. Ако немате време за длабинско чистење, испрскајте ја со универзално средство за чистење или оцет и избришете го со микрофибер крпа.

Лавабото е валкано

Дури и кога нема садови, мијалникот може да биде извор на непријатни мириси. Самото плакнење не е доволно за отстранување на бактериите.

За темелно чистење, истријте го мијалникот со топла вода и детергент користејќи мека крпа. Потоа посипете сода бикарбона на површината и истријте повторно. Ова помага да се отстранат остатоците и да се неутрализираат мирисите. Конечно, исплакнете со топла вода и исушете го со крпа.

Вашиот процесор за храна (ако имате) треба да се исчисти

Ако имате процесор за храна, од него може да доаѓаат непријатни мириси. Пред да го чистите, исклучете го од струја. Започнете со чистење на гумената заштита од прскање со сода бикарбона и сунѓер – и на врвот и на дното.

Потоа додадете половина чаша сода бикарбона, а потоа додадете една чаша оцет. Оставете да се пени 15-30 минути. Исплакнете со ладна вода.

Ако сè уште чувствувате непријатен мирис, додадете шака мраз и неколку парчиња цитрус, а потоа вклучете го секачот со млаз ладна вода. Мразот ќе ги отстрани наслагите од храна, а цитрусот ќе го освежи мирисот.

Сифонот е сув

Ако сте се вратиле од одмор и сте почувствувале чуден мирис, можеби станува збор за сув сифон (кривина во цевката под мијалникот што спречува мирисите од канализацијата да влезат во куќата).

Решението? Едноставно оставете ја водата да тече минута или две и сè ќе се врати во нормала.

Масти во цевките

Ако случајно сте истуриле масло во мијалникот, маснотијата може да ги затне цевките и да предизвика непријатен мирис.

Решението: Доведете голем сад со вода до вриење и полека истурете ја во мијалникот. Повторете неколку пати доколку е потребно. Нема хемикалии, а методот е многу ефикасен.

Бактерии во цевките

Ако тоа не функционира, можеби бактериите се насобрале во цевките.

Во повеќето случаи, врелата вода помага и тука. Ако тоа не функционира, користете средство на база на ензими кое ги разградува наслагите во цевките.

Протекување на цевки

Ако вашата кујна мириса на влага или подрум, проверете под мијалникот. Ако забележите влага или капки – веројатно имате протекување.

Исклучете ја водата, отстранете сè од ова место. Исушете ја протечената вода и оставете ги вратите од кујнските елементи отворени за да може влагата да испари.

Потоа, повикајте водоводџија за правилно да го реши проблемот. Обидот сами да го поправите протекувањето може да доведе до поголеми проблеми.

Не чистите под апаратите

Просторите под вашата рерна и фрижидер се веројатно повалкани отколку што мислите. Тие можат да бидат дом на трошки, нечистотија и прашина. Дури и ако сте добри во усисување и бришење на кујната, ова е област што повеќето од нас ја пропуштаат – на крајот на краиштата, многу отпад завршува таму.

Затоа, извадете ги вашите апарати за домаќинство (и побарајте помош доколку ви е потребна) и исчистете ги со правосмукалка и бришете ги овие места. Само предупредување: може да најдете некои несакани (и потенцијално веќе неживи) животни, кои би можеле да бидат извор на мирисот, пишува Real Simple.

Пронајдете не на следниве мрежи: