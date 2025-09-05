Ако вашиот партнер ги прави овие четири работи, тој е манипулатор

0 SHARES Сподели Твитни

Манипулацијата во врските честопати започнува суптилно – со пропуштање на закажан состанок или тврдење дека состанокот никогаш не се случил. Со текот на времето, таквото однесување создава несигурност и чувство дека нешто не е во ред. Тоа е модел на емоционално злоупотребувачко однесување што има за цел да ја контролира и изолира другата личност.„Еден начин на кој манипулаторите го прават ова е така што ја тераат жртвата да се сомнева во сопствениот разум, така што таа сè повеќе се потпира на својата верзија на реалноста“, вели психотерапевтот Стефани Мултон Саркис за YourTango. Психотерапевтката Рејчел Рајт додава дека овие однесувања често се развиваат постепено, што ги отежнува нивното препознавање на време. Затоа, заедно со Саркис, таа издвои неколку однесувања што откриваат дека партнерот е манипулатор.1. Бели лаги„Манипулаторите ќе лажат цело време, дури и кога немаат причина за тоа“, објаснува Саркис. Рајт додава дека тие честопати ќе ја негираат вистината, без разлика колку е очигледна, како на пример да кажат дека ѕидот е виолетов кога е зелен. Целта е да создадат сомнеж во нашите умови бидејќи се толку сигурни дека нивната лага е вистината.2. Минимизирање на чувстватаКога ќе се вознемириме, манипулаторот ќе нè убеди дека претеруваме или дека сме „премногу чувствителни“. Фрази како „Престани да бидеш толку чувствителен“ или „Не знаев дека си толку чувствителен“ стануваат вообичаени. Резултатот е што почнуваме да се сомневаме во сопствените емоции, иако тие се оправдани.3. Параноја за мамењеИако не сме дале никаква причина, манипулаторот постојано ќе нè обвинува за измама или дека можеби ние ќе го изневериме. „Што е полошо, тие често се оние што изневеруваат“, истакнува Саркис. Во такви случаи, тоа е проекција – тие нè обвинуваат за она што самите го прават, со цел да го одвлечат вниманието од сопственото однесување.4. Размена на критики и пофалбиЛесно е да се заглавите во маѓепсан круг на подеми и падови во врска со манипулатор. ,,Манипулаторот ќе ве критикува, а потоа ќе ве утеши и ќе ве подигне“, објаснува Рајт. Ова создава збунувачка комбинација од фрустрација и љубов што го отежнува препознавањето на вистинската динамика на врската.

