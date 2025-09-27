Ако ги забележите овие четири знаци во вашата врска, време е да раскинете

0 SHARES Сподели Твитни

Раскинувањето никогаш не е лесна одлука. Честопати постои сомнеж и внатрешна борба помеѓу љубовта и реалноста на секојдневниот живот. Сепак, постојат јасни знаци кои укажуваат дека врската не е здрава или одржлива. Препознавањето на овие знаци е клучно за донесување одлука што може да го заштити нашето емоционално и физичко здравје. Затоа советничката за врски Елизабет Стоун истакна неколку знаци дека е време да се прекине врската.1. Вашиот партнер е насилен„Ако сте во насилна врска, време е да раскинете. Не треба да живеете во страв од вашиот партнер, постојано следејќи го секој ваш потег за да не го предизвикате неговиот гнев. Можеби звучи едноставно да се каже „остави ги“, но во пракса е многу потешко. Сепак, заслужувате врска во која се чувствувате безбедно и сакано“, истакнува советникот за YourTango.Таа додава дека ако некое лице страда од каков било облик на злоупотреба, тоа е јасен знак дека треба веднаш да побара помош. „Насилството нема да се подобри и нема да исчезне – само ќе се влоши. Важно е да се заштитите пред да биде предоцна“, забележува Стоун.2. Имате сосема различни животни цели„Ако вие и вашиот партнер имате значително различни планови за иднината, тоа може да биде непремостлива пречка. Примери се желбата за брак или деца од едната страна, додека другата страна категорично одбива“, вели советникот.Иако компромиси постојат во секоја врска, кога станува збор за основите на животот, прекумерното прилагодување води кон незадоволство и огорченост. „Љубовта понекогаш значи да се откажеш од некого за да најдеш некој што ги дели истите вредности и желби. Напуштањето во овој случај не е предавство, туку чин на почит и кон себе и кон другиот“, нагласува таа.3. Те измамија.Неверството е едно од најтешките искушенија во врската. Стоун објаснува: „Откако ќе откриете дека вашиот партнер ве изневери, можно е да се чувствувате растргнати помеѓу желбата да се обидете да ја поправите врската и гневот што ве преплавува. На крајот на краиштата, останувањето или заминувањето е лична одлука, но важно е да бидете свесни дека изневерувањето честопати значи дека врската е ефикасно завршена пред дури и да го знаете тоа.“Исто така, ако се фатиме себеси како размислуваме за неверство или веќе сме го изневериле партнерот, тоа е знак дека е време за раскинување, тврди советникот. Неверството често укажува дека лицето бара промена, но не се осмелува отворено да го направи чекорот.4. Не те почитуваНедостатокот на почит е тешко да се поправи откако ќе се воспостави. „Ако вашиот партнер постојано ги крши ветувањата, се шегува на сметка на вас и ве повредува, тоа е јасен знак на непочитување. Прашањето е, дали сакате да го поминете животот со некој што не ви го дава достоинството што го заслужувате? Животот е премногу краток, но исто така е и премногу долг за да го потрошите на некој што не ве цени или почитува“, заклучува Стоун.

