Ако ги прави овие работи, бегајте: 4 знаци дека мажот е лош во кревет

Луѓето кои се самоуверени, опуштени и свесни за своите тела имаат тенденција да го покажат тоа преку своите движења, бидејќи тој вид свест за телото и самодоверба може да се одрази и во нивната интимност.

Со други зборови, некој што е вешт во невербална комуникација и „разговор со телото“ често е свесен за своето тело и се чувствува удобно во него, што може да биде привлечно и важно во многу аспекти на врската, вклучително и во интимните.

Но, важно е да се запомни дека ова е само едно парче од сложувалката и дека отворената комуникација и меѓусебното разбирање секогаш остануваат најважни.

Ако обрнете внимание, некои суптилни знаци можат веднаш да го активираат алармот и да сигнализираат дека некој е „мек“ во кревет.

Овој вид тврдење, дека движењата на телото можат непогрешливо да одредат каков е некој во кревет, повеќе припаѓа на популарната психологија, стереотипите и советите од таблоидите отколку на научно потврдени факти.

Сепак, постојат одредени невербални сигнали и држење на телото што можат да укажуваат на нивото на самодоверба, иницијатива или енергија на една личност, што индиректно може да има врска со тоа каков љубовник е.

Еве неколку примери на често споменувани „индикатори“, со внимателна анализа:

Премногу ригидни и контролирани движења

Постојат некои тврдења дека личноста што е постојано контролирана може да изгледа напната, нелагодна. Повторно, ова може да значи недостаток на спонтаност и послаба емоционална врска, а со тоа и полоши сексуални односи, но тоа не е правило.

Преголема самодоверба (мачо тип)

Иако ваквите мажи изгледаат „како тигар“, во пракса тие често се обидуваат да ја компензираат својата несигурност, велат психолозите. Во сексот, тие понекогаш изведуваат претстава наместо да се справат со суштината. Тие можат да бидат себични љубовници кои не обрнуваат внимание на својата партнерка.

Дискоргантни движења (некоординирано, незгодно држење на телото)

Некои веруваат дека физичката координација и сензуалноста одат рака под рака, што е точно до одреден степен. Точно е дека добриот љубовник мора да знае како да го слуша својот партнер, а не само да биде физички агилен. Овој феномен може да укажува на несигурност, пасивност, недостаток на енергија.

Слабо ракување

Таквото ракување одразува несигурност, недостаток на самодоверба и честопати послаба животна енергија или страст.

Слабото ракување не мора да значи дека некој е лош љубовник. Некои луѓе се едноставно нежни, интровертни или не сакаат да изгледаат доминантно.

Дали некогаш сте ги забележале овие сигнали кај некого?

