Ако го јадете ова секој ден, ќе бидете здрави: Најдобрата природна храна – спас за имунитетот

Лукот е храна која му помага на телото да се брани од болести, го држи крвниот притисок и холестеролот под контрола и го одржува срцето здраво.

Како што се приближува периодот на настинки и вируси, на телото му е потребна дополнителна заштита и зајакнување на одбранбениот систем.

Еден од најсилните природни сојузници во ова е лукот, храна позната по зајакнување на имунитетот , но и по позитивно влијание врз срцето и крвните садови.

Како лукот влијае на телото

Редовното внесување лук придонесува за подобра отпорност на вируси, помага во регулирањето на крвниот притисок и холестеролот и ја подобрува циркулацијата.

Се смета дека консумирањето неколку ченови неделно може да има долгорочни здравствени придобивки.

Што се случува по консумирањето

Првиот час: телото почнува да се разградува и апсорбира хранливи материи од кромидот.

Шест часа подоцна: телото активира процеси кои помагаат во согорувањето на мастите.

Седум часа по јадење: активните соединенија од лукот имаат антибактериско дејство и придонесуваат за прочистување на крвта.

Здравствени придобивки

Според податоците од здравствените истражувања, лукот е богат со витамини и минерали, особено сулфурни соединенија кои се одговорни за неговите лековити својства.

зајакнување на имунитетот и ублажување на симптомите на настинка,

помага во намалување на крвниот притисок, со што се намалува ризикот од срцеви заболувања,

тие влијаат на рамнотежата на холестеролот, намалувајќи го „лошиот“ и зголемувајќи го „добриот“ холестерол.

Покрај тоа, лукот е нискокалоричен и богат со манган, селен, витамини Б6 и Ц и растителни влакна. Најдобро делува кога е згмечен, згмечен или џвакан, бидејќи тогаш се ослободуваат активни супстанции кои минуваат низ телото и го поттикнуваат неговото природно чистење и зајакнување.

