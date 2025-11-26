Ако забележите седа коса, можеби ви недостасува витамин: Тоа не е секогаш поради стареењето

0 SHARES Сподели Твитни

Една од најчестите причини за предвремено побелување на косата е недостатокот на витамин Б12.

Кога ќе се појават првите мозолчиња, сите веднаш го поврзуваат со возраста или наследниот фактор , но тоа не е случај. Витаминот Б12 е исклучително важен за вашата коса.

Овој витамин е клучен за производство на колаген, кој директно влијае на здравјето и бојата на косата. Доколку забележите сиви прамени, се препорачува да го проверите нивото на Б12 во телото.

Стресот е уште еден фактор што може да го забрза процесот на стареење на косата. Зголемените нивоа на кортизол под влијание на стресот ги оштетуваат фоликулите на косата и го намалуваат производството на пигмент. За жал, косата што еднаш побелела не може да се врати во својата природна боја, без оглед на бројните совети што циркулираат на интернет.

За да се спречи предвременото појавување на седа коса, експертите советуваат здрава исхрана и физичка активност. Правилната исхрана и намалувањето на стресот можат да помогнат во зачувувањето на бојата на косата, а редовните проверки на нивото на витамин Б12 можат да ви помогнат да реагирате навреме.

