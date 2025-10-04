Ако имате настинка, земете ги овие 2 витамини: Доктор открива како ВЕДНАШ да ги ублажите симптомите (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Сезоната на настинки и грип е пред нас, а д-р Ширин откри како да се скрати времетраењето и да се ублажат симптомите.

Д-р Ширин, позната личност на TikTok, го откри својот пристап, нагласувајќи дека навистина функционира. Во своето видео, таа го опиша како „навистина едноставен“ и вети дека може да го скрати времетраењето и да ја ублажи сериозноста на која било настинка оваа зима.

Таа ги советуваше луѓето да го пробаат и нагласи дека при најраните знаци на болест, како што се чешање во грлото или течење на носот, потребно е брзо да се реагира.

Штом забележите чешање во грлото, течење на носот, чешање или печење во очите, сè што укажува дека сте изложени на ризик од настинка или кашлица, направете две работи: земете витамин Ц и цинк – откри таа.

Постојат шумливи таблети што можете да ги растворите во вода, едноставно прифатете ги. Не можете да спречите кашлица или настинка, но истражувањата покажуваат дека земањето цинк и витамин Ц го скратува времетраењето и ги ублажува симптомите. Јас лично го користам во последните неколку години и можам да ви кажам дека навистина делува – рече Ширин.

@doctorshireen #fyp #fyppppppppppppppppppppppp #generalpractice #gp #doctor #medicine #endometriosis ♬ original sound – Doctor Shireen

Консултирајте се со лекар пред да земете

Сепак, пред да земете какви било додатоци во исхраната, препорачливо е да побарате стручен совет за да се осигурате дека се безбедни за консумирање. Ова набљудување го повторува предупредувањето од д-р Каран Раџ, кој рече дека прекумерниот внес на калциум, без разлика дали од додатоци во исхраната или од храна, може да се меша во апсорпцијата на железо, што е особено важно ако земате таблети со железо.

Ова се случува затоа што калциумот во цревата се натпреварува со железото за апсорпција. Високите нивоа на калциум, исто така, ја намалуваат способноста на телото да апсорбира железо, изјави докторот за The Mirror.

Ова е видот на железо што се наоѓа во многу храна на растителна основа.

Затоа често се препорачува да се земаат таблети со железо со витамин Ц за да се подобри нивната апсорпција, а овие додатоци се достапни евтино во повеќето супермаркети и нудат повеќекратни придобивки.

Пронајдете не на следниве мрежи: