„Ако мажот се однесува вака, не се лажете себеси – тоа значи дека не ве сака“ Познат руски психолог вели дека ниедна жена не треба да ги толерира овие пет работи (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Можеш да дадеш сѐ од себе, да сакаш безусловно и да го вложиш срцето и умот во врската, но дури ни тоа понекогаш не е доволно за другата страна да ти возврати. Љубовта не функционира според принципот на размена – напорот не е гаранција за емоции, а понекогаш дури ни потврда дека емоциите воопшто постојат, тврди рускиот психолог Михаил Лабковски.

Како се однесува маж кој не ве сака, а со кого сте во врска и се надевате на брак ? Познатиот руски психолог Михаил Лабковски тврди дека секоја жена лесно ќе го забележи ова ако обрне внимание на пет работи. Психологот предупредува дека ниедна жена не треба да толерира ваков вид однесување, ниту пак треба да се надева дека ова е мажот со кого ќе има среќен брак.

Тој не ги одржува своите ветувања

Не постои непремостлива пречка или причина мажот кој ја сака својата жена да заборави што ѝ ветил и да не го исполни. Можеби исполнувањето е одложено поради некои околности, но ако едноставно се преправа дека не ветил ништо, тоа јасно покажува дека навистина не му е грижа. Во врската, делата зборуваат погласно од зборовите

Тој слуша, но не сака да ве разбер

Ако вашиот партнер ги игнорира вашите зборови, потреби и желби, малку е веројатно дека сè уште се грижи за вас. Оној што ве сака сака да бидете среќни, а првиот чекор е да чуе од вас што ви е потребно за да бидете среќни.

Флертува со други пред вас

Маж кој те сака никогаш нема да си дозволи да флертува со друга жена, а камоли да те остави да дознаеш или дури и да го направиш тоа пред тебе.

Кога ти треба, никаде го нема

Маж кој не те сака ќе стави сè друго пред тебе, затоа немој да се изненадиш ако го нема никаде кога најмногу ти треба. Му се јавуваш затоа што имаш проблем, а тој се извинува со работа, пријатели… Да те сакаше, веднаш ќе се јавеше и ќе дојдеше што е можно поскоро.

Го фаќаш во лага

Се случува луѓето да имаат потреба да молчат од различни причини, но ако вашиот партнер постојано ве лаже, не сака да го признае тоа дури ни кога ќе го фатите на дело, време е повторно да бидете слободни и да почекате некој подобар… Овој маж дефинитивно не ве сака, објавува Стил.

The post „Ако мажот се однесува вака, не се лажете себеси – тоа значи дека не ве сака“ Познат руски психолог вели дека ниедна жена не треба да ги толерира овие пет работи (фото) appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: