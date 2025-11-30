Ако мутира, птичји грип би можел да предизвика полоша пандемија од ковид-19, вели францускиот Институт „Пастер“

Вирусот на птичји грип што се шири меѓу дивите птици, живината и цицачите би можел да доведе до пандемија полоша од ковид-19 ако мутира за да се пренесува меѓу луѓето, изјави раководителката на Центарот за респираторни инфекции на францускиот Институт „Пастер“, Мари-Ан Рамекс-Велти.

Високо патогениот птичји грип доведе до уништување на стотици милиони птици во последните неколку години, нарушувајќи го снабдувањето со храна и зголемувајќи ги цените, иако човечките инфекции остануваат ретки.

„Ако вирусот се адаптира на цицачите, особено на луѓето и стане способен за пренесување од човек на човек, тој вирус би бил пандемиски“, изјави Рамекс-Велти.

Луѓето имаат антитела против обичниот сезонски грип Х1 и Х3, но немаат антитела против птичјиот грип Х5, што ги погодува птиците и цицачите.

„За разлика од ковид-19, кој најтешко ги погодува ранливите луѓе, вирусите на грип можат да убијат и здрави лица, вклучително и деца. Пандемијата на птичји грип веројатно би била доста тешка, потенцијално дури и потешка од пандемијата што ја доживеавме“, рече Рамекс-Велти.

Во минатото имало многу случаи на луѓе заразени со вируси на птичји грип Х5, вклучувајќи го и Х5Н1, кој моментално циркулира меѓу живината и кравите во САД, но тие често биле во близок контакт со заразени животни. Во својот последен извештај за птичјиот грип, Светската здравствена организација соопшти дека имало речиси 1.000 ширења кај луѓе меѓу 2003 и 2025, главно во Египет, Индонезија и Виетнам, од кои 48% починале.

„Сепак, ризикот од развој на човечка пандемија останува низок. Можете мирно да шетате во шума, да јадете пилешко и јајца и да уживате во животот“, изјави Грегорио Торес, раководител на Одделот за наука во Светската организација за здравје на животните.