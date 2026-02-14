0 SHARES Сподели Твитни

Денес, православните христијани слават зимски панихиди, денот кога се сеќаваме на нашите починати и ги посетуваме нивните гробови. Ако не можете да одите на гробиштата за погреб, добро е да се помолите за починатите и да запалите свеќи, доколку е можно, во црквата.

Спомен-деновите се денови кога се прават посебни комеморации за починатите. Молитвата за починатите е многу неопходна и претставува исклучителна милосрдие за нив, според православните извори.

Доколку не е можно да се оди на гробот на починатиот , тој се одбележува во црквата. Според учењата на Црквата, верниците се молат во храмовите и гробиштата за упокојување на душите на починатите, а исто така даваат и милостина.

Молитва за починатиот

Спомни си, Господи, на нашите отци и браќа кои се упокоија со надеж на воскресение за вечен живот, и на сите кои се упокоија во побожност и вера, и прости им го секој грев, волен и неволен, што го згрешиле со збор, дело или помисла.

И премести ги на места на светлина, на места на свежина, на места на одмор, од каде што бегаат сите болки, таги и воздишки, каде што погледот на Твоето лице ги прави сите среќни од векот на Твојата светост.

Дај им го Твоето царство и учество во Твоите неискажливи и вечни добра, и наслади им се во Твојот бесконечен и блажен живот. Зашто Ти си животот, и воскресението и упокојувањето на Твоите упокоени слуги, Христе, Боже наш, и Ти вознесуваме слава со Твојот беспочетен Отец и Свети, и Добар, и Животворен Твој Дух, сега и секогаш и во вечни векови.

The post Ако не можете да одите на гробиштата за помен, не заборавајте да ја кажете оваа молитва: Еве што треба да направите за упокојување на душите на мртвите appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: