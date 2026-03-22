Ако Ормутскиот теснец остане блокиран, Трамп може да ја ескалира војната?

Дури и ако Трамп сака наскоро да ја заврши војната, може да се чувствува заробен во ескалација за да избегне перцепција за пораз, изјави за Ал Џазеира, Филипс О’Брајан, претседател на стратешките студии на Универзитетот Сент Ендрус.

„Мислам дека на крајот на краиштата, американскиот претседател веројатно би сакал да се извлече од војната сега, ако може“, изјави О’Брајан за Ал Џезира.

Соред професорот, проблемот е што тој не може да се извлече од тоа затоа што не е сигурен дека Иран ќе му дозволи да се извлече.“

„Ако Трамп прогласи победа сега и се врати во Америка… Иран сè уште може да каже: „Не, нема да дозволиме бродови да излезат од Заливот.

И ако Иран го држи блокиран теснецот, тоа е само понижување за Трамп. Тој ќе ги фрли сите овие сили во борбата, а сепак нема да може да го држи теснецот отворен, а ситуацијата ќе биде полоша отколку што беше пред да започне бомбардирањето.

Значи, ако Иран може да го држи теснецот затворен и е подготвен да ја прифати казната од САД и Израел кои го напаѓаат неговото раководство – и тоа ќе продолжи – тогаш Трамп речиси и да нема друга алтернатива освен да ескалира.“ порача О’Брајан.