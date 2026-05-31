Ако сакате да ослабете до летото, ограничете ги овие 4 вида храна

СО доаѓањето на потоплото време, многумина се обидуваат да ослабат и да ги подобрат своите навики во исхраната. Иако редовното вежбање и балансираната исхрана се важни за слабеење, некои намирници можат да го отежнат постигнувањето на посакуваните резултати. Нутриционистката Лиза Ричардс, диететичарот Ден Галагер, нутриционистката Лиза Бест и диететичарот и личен тренер Џеси Федер предупредија за неколку популарни намирници кои не се препорачуваат да се јадат секојдневно ако сакате да ослабете до летото.

Засладени житарки за појадок

Засладените житарки за појадок често се богати со шеќер и сиромашни со растителни влакна, што може да ве направи да се чувствувате сити подолго време.

„Засладените житарки за појадок се сиромашни со растителни влакна, а богати со рафинирани зрна, конзерванси и шеќер“, вели Федер за SheFinds.

Таа додава дека многу луѓе на крајот јадат повеќе од препорачаната големина на порција, што го зголемува нивниот внес на калории и шеќер.

Замрзнати оброци

Замрзнатите оброци често се богати со натриум, конзерванси и други адитиви што можат да придонесат за надуеност и зголемување на телесната тежина.

„Повеќето замрзнати оброци се полни со конзерванси и содржат дневна доза на натриум во една порција, понекогаш и повеќе“, вели Галагер. Затоа препорачува да се јадат умерено.

Бел леб

Белиот леб има малку растителни влакна и помалку хранливи материи од верзиите со цело зрно.

„Повеќето видови леб се прават со преработени и воспалителни состојки како што се рафинирани јаглехидрати и глутен“, вели Бест.

Тој додава дека таквата исхрана може да се поврзе со замор, ментална магла и проблеми со расположението кај некои луѓе.

Чипс

Чипсот е една од најпопуларните грицки, но исто така е богат со сол и нездрави масти.

„Високите нивоа на додадена сол и нездрави масти го подобруваат вкусот, но обезбедуваат мала хранлива вредност“, забележува Ричардс.

Тој истакнува дека редовното консумирање на вакви грицки може да придонесе за зголемување на телесната тежина и негативно да влијае на метаболизмот.

