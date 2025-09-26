Ако сакате хортензии следната година, засадете ги веднаш! Детален ВОДИЧ за садење и грижа за оваа прекрасна убавица (Фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Хортензиите се убави, но понекогаш и доста каприциозни растенија. За да цветаат во полн сјај, треба правилно да ги садите и да се грижите за нив, а сè започнува со избор на вистинскиот момент за садење.Ова упатство открива кога е најдобро да се садат хортензии , без разлика дали во дворот или во саксии, и дава практични совети за тоа како да им се обезбедат идеални услови.Можеби ве привлекува хортензија во полн цут во расадникот и сакате веднаш да ја засадите, но подобро е да почекате до есен , тоа е најдобриот период за садење. Раната пролет е исто така добра алтернатива.Кога се садат хортензии?Есента е идеална бидејќи тогаш растението полека преминува во фаза на мирување и ја насочува својата енергија кон развој на коренот, наместо кон нови цветови. Ова го намалува стресот и ризикот од пресадување. Најважно е да се засади по летните горештини, но да се даде барем шест недели да се зацврсти пред првиот мраз.Садење во зимаАко живеете во потопли региони без мраз, можете да садите хортензии и во зима, кога растението влегува во фаза на мирување. На тој начин добива доволно време да се вкорени пред повторно да се воспостави топлото време. Сепак, имајте предвид дека не сите сорти се подеднакво отпорни на високи температури. На пример, некои видови хортензии со големи листови (Hydrangea macrophylla) толерираат топлина подобро од другите.Садење во пролетПролетта е втората најдобра опција, веднаш откако ќе помине опасноста од мраз. Сепак, постои ризик растението да не толерира пресадување, особено ако времето одеднаш се затопли. Ако листовите веќе почнале да се отвораат, хортензијата може да доживее шок и да цвета полошо таа година.За некои сорти, како што се крупнолисните и планинските хортензии, пролетното садење може да биде подобар избор, бидејќи тие се особено чувствителни на зимски мразови.Садење хортензии во саксииСо хортензиите во саксии, правилата се обратни, најдобро е да се садат напролет, додека сè уште се во фаза на мирување. Есенското садење може да ги изложи на двоен стрес од нова почва и студ.Саксиите претставуваат дополнителен ризик во зима бидејќи корените не се доволно заштитени од замрзнување. Затоа е важно секогаш добро да се изолираат во текот на студените месеци.Како правилно да се засадат хортензии?

Изберете сорта што одговара на вашата клима и каде планирате да ја садите.

Подгответе ја почвата со многу органска материја.

Ископајте дупка двојно поширока од саксијата за расадник, но не подлабока од корените.

Внимавајте да го допирате коренот што е можно помалку за да спречите шок од пресадување.

View this post on Instagram

A post shared by Nedzad Delalic (@delalic.nedzad)

Наводнување по садењетоВеднаш по садењето, обилно наводнувајте ја хортензијата. Продолжете редовно да ја наводнувате (особено ако нема дожд) до првите есенски мразови. Ако сте ја засадиле напролет, следете ја влажноста на почвата во текот на првата вегетациска сезона. Во потоплите региони каде што почвата не замрзнува, повремено наводнувајте во текот на зимата.Кога никогаш не треба да садите хортензии? Избегнувајте садење во лето и за време на високи температури. Тогаш растението ја троши целата своја енергија на цветање и тешко се прилагодува на новата почва, што обично доведува до паѓање на цветовите и бавен раст.

Пронајдете не на следниве мрежи: