Ако сопругот е несреќен во бракот, тој ќе почне да ги користи овие четири фрази

0 SHARES Сподели Твитни

Во секоја врска, има моменти кога партнерите се чувствуваат дистанцирано, но кај некои мажи, ова незадоволство не излегува директно на површина. Наместо отворен разговор, тоа е скриено преку секојдневни реченици кои изгледаат бестежински, но со текот на времето откриваат подлабоки проблеми. Експертите предупредуваат дека начинот на кој партнерката комуницира често е првиот знак на емоционално повлекување и губење на блискоста. Според разни советници и истражувања, ова се фразите што сопругот може да почне да ги користи ако е тајно несреќен во својот брак.„Никогаш не ме слушаш“Кога сопругот често ја повторува оваа фраза, тоа може да значи дека се чувствува запоставен или дека неговите чувства не се доволно препознаени. Додека жената можеби се обидува да ја одржи врската стабилна, мажот кој тајно чувствува незадоволство и огорченост може да ја користи оваа реплика како форма на пасивна фрустрација.Според студиите, чувството дека другата личност навистина нè слуша е клучно за задоволството во врската, а неговиот недостаток може да ја поткопа среќата и врската меѓу партнерите со текот на времето, пишува YourTango.„Прави што сакаш”Навидум безопасна реченица како „што сакаш“ честопати не значи согласност, туку откажување. Кога сопругот престанува да ги изразува сопствените потреби и ѝ дозволува на партнерката да ги донесува сите одлуки, тоа може да биде знак на емоционално резигнирање и губење на интересот за рамнотежа во врската.Според истражувањата , токму овој вид тивко повлекување и емоционална дистанца најчесто ги води паровите до точка од која нема враќање. Овој модел создава простор за пасивна агресија, потиснат гнев и непочитување – сето тоа може сериозно да го оштети квалитетот на врската со текот на времето.„Ми недостига како беше порано“Кога сопругот во разговор споменува дека „му недостига како што беа работите порано“, тоа често открива жалење, разочарување и носталгија за минатото време во врската. Ваквите мисли може да бидат скриени зад обични, секојдневни реченици, но со текот на времето го еродираат задоволството од врската.Чувството дека нешто недостасува, дури и ако тоа не е директно наведено, може да влијае на донесувањето одлуки, однесувањето и емоционалната дистанца меѓу партнерите. Иако овие зборови не мора да значат крај на врската, тие се важен знак дека нешто во емоционалната врска се променило.„Не сакам да зборувам за тоа“Фрази како „Не сакам да зборувам за тоа“ или „ова не е вистинско време“ често се знак дека сопругот активно избегнува справување со негативните емоции. Таквото однесување може да значи дека тој го потиснува незадоволството и избегнува теми што го потсетуваат на фрустрации.Понекогаш, кога овие потиснати емоции ќе се насоберат, тие можат да еруптираат во неочекувани моменти, со силни реакции на безопасни ситуации. Избегнувањето на разговор не носи мир, туку создава поголем јаз меѓу партнерите и го отежнува решавањето на конфликтите.

Пронајдете не на следниве мрежи: