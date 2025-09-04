Ако Франција ја признае Палестина Макрон нема да биде добредојден во Израел

Министерот за надворешни работи на Израел, Гидеон Саар во четврток го повика својот француски колега да го повлече планираното еднострано признавање на палестинската државност од страна на Париз овој месец, велејќи му дека францускиот претседател Емануел Макрон нема да биде добредојден да го посети Израел сè додека овој потег останува на дневен ред.

Во телефонски разговор, највисокиот дипломат на Израел го повика францускиот министер за надворешни работи Жан-Ноел Баро „да ја преиспита иницијативата на Франција за признавање на „палестинска држава“, наведувајќи дека француската иницијатива ја поткопува стабилноста на Блискиот Исток и им штети на националните и безбедносните интереси на Израел“, според соопштението од канцеларијата на Саар.

„Израел се стреми кон добри односи со Франција, но Франција мора да го почитува ставот на Израел кога станува збор за прашања од суштинско значење за неговата безбедност и иднина“, нагласи Саар за време на разговорот.

„Израел бара добри односи со Франција, но Франција мора да го почитува ставот на Израел кога станува збор за прашања од суштинско значење за неговата безбедност и иднина", нагласи Саар за време на разговорот. Саар, исто така, рече дека секоја посета на францускиот претседател Емануел Макрон на Израел „нема место" сè додека Франција „истрае во својата иницијатива и во напорите што им штетат на интересите на Израел". Синоќа, јавниот радиодифузен сервис Кан објави дека премиерот Бенјамин Нетанјаху го условил барањето на Макрон за посета со откажување од иницијативата за признавање од страна на Франција – барање што францускиот претседател го отфрли.

Двајцата министри за надворешни работи разговараа и за ситуацијата во Појасот Газа, процесот на враќање на Европа кон Иран, Либан и војната во Украина, се додава во соопштението на Саар.