Актерката ги откри сочните детали од интимниот живот: „Имам пријатели со бенефиции“

Американската актерка и режисерка Дајан Кенон присуствуваше на доделувањето на Холивудските награди за убавина, каде зборуваше за својот љубовен статус.На прашањето дали моментално се забавува, актерката Дајан Кенон одговори: „Се разбира“.„Со неколку посебни луѓе… Имам пријатели со бенефиции, да“, рече таа.Дајан Кенон се осврна и на нејзината мината врска со Џони Карсон. Минатиот месец, CBS Sunday News емитуваше специјален наслов „Скриената страна на Џони Карсон“, во кој беше претставена Дајан Кенон. Карсон почина во 2005 година на 79-годишна возраст. Дајан Кенон вели дека тие ја криеле својата врска.“Тој го сакаше тоа. Одевме во ресторани и тие го затвораа целиот ресторан поради него. Тој беше посебен човек”, рекла Дајан Кенон.

Актерката беше позната и по бракот со Кери Грант од 1965 до 1968 година. Двајцата имаа една ќерка – Џенифер Грант. Во 1985 година, Дајан Кенон се омажи за адвокат кој стана инвеститор во недвижнини Стенли Фимберг, но тие се разведоа во 1991 година. Таа никогаш не се премажила после тоа.Таа беше номинирана за Оскар.Своето филмско деби го имаше во 1960 година во филмот „The Rise and Fall of Legs Diamond“, но светската слава стекна кон крајот на 1960-тите и раните 1970-ти благодарение на улогите во филмовите како „Bob & Carol & Ted & Alice“ (1969), за кој беше номинирана за Оскар за најдобра споредна женска улога.Во текот на 1970-тите и 1980-тите, таа продолжи да постигнува успеси, глумејќи, меѓу другите, во филмовите Heaven Can Wait (1978) и Revenge of the Pink Panther (1978). Освен што е успешна актерка, таа се испробала и како режисер и сценарист.Позната е и по улогите во ТВ сериите како „Full Circle“ од раните 60-ти и „Ally McBeal“ од доцните 90-ти. За време на нејзината кариера, Дајан Кенон освои бројни награди и признанија, вклучувајќи три номинации за Златен глобус и една номинација за Оскар.

