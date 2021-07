Актерката која сите ја обожаваме има тажна семејна тајна

Зад нејзината прекрасна насмевка се крие тажна и болна семејна приказна.

Џенифер Анистон е една од најпрепознатливите актерки во светот. Таа секогаш е на списокот на најубави жени, а нејзините улоги станаа култни. Сепак, зад ѕвездениот успех на оваа актерка стои болна приказна за лошата врска со нејзината мајка.

Мајката на Џенифер, Ненси Дау, беше актерка и модел. Има глумено во неколку ТВ серии. И нејзината професија силно влијаела на начинот на кој ја воспитувала својата ќерка.

Џенифер изјави дека нејзината мајка постојано се жалела дека мора да изгледа поубаво и секогаш да е расположена. Затоа Ненси се обидела да ја направи својата ќерка совршена.

„Таа беше многу критична кон мене. Бидејќи била манекенка, таа била убава, волшебна. Јас не бев тоа. „Никогаш не сум била таква“ – рече Џенифер.

Откако нејзините родители се развеле, Џенифер останала со нејзината мајка. Нивната врска се влошила затоа што Ненси имала тенденција да ги игнорира емоциите на нејзината ќерка.

rest in peace, nancy dow 🙁 my prayers are with jen and her family pic.twitter.com/00NRfMCp9h

— jennifer aniston (@flirtyaniston) May 25, 2016