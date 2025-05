Актерката наполни 92 години и не планира да се пензионира 

0 SHARES Сподели Твитни

Светски познатата Алексис од „Династија“ наполни 92 години и моментално снима нов филм во кој ја игра главната улога.Холивудската дива, актерката Џоан Колинс наполни 92 години и ја доби главната улога во филмот за жената која предизвика абдикација на англиски крал.Станува збор за биографски филм за Волис Симпсон, војвотката од Виндзор, наречен „Горчливиот крај“. View this post on Instagram A post shared by Joan Collins (@joancollinsdbe)„Возбудена сум од предизвикот да ја играм оваа легендарна жена во досега нераскажана приказна“, рече Колинс, која стекна меѓународна слава како злобната Алексис во „Династија“.Филмот е веќе во продукција, а покрај Колинс, во оваа продукција игра и Изабел Роселини.„Отсекогаш ме фасцинирала Волис бидејќи мислам дека била третирана неправедно“, додаде Колинс.Морничава, вистинска приказна.Сценариото за филмот го напиша Луиз Фенел (мајка на сценаристката и режисерка Емералд Фенел, која ја играше Камила Паркер Боулс во „Круната“), а ќе го режира Мајк Њуел. Филмот ќе се фокусира на последните денови на Симпсонови во Париз и нејзината врска со француската адвокатка Сузан Блум.„Фенелоу ја истражува застрашувачката вистинска приказна за длабоко сложената и злокобна врска помеѓу Блум и Симпсонови, и како како резултат на тоа, некогаш гламурозниот живот на Волис се претвори во ужас и очај во нејзините последни години“, се наведува во описот на заплетот на филмот.

Откако Симпсон се ожени со поранешниот крал Едвард VIII (тој абдицираше за да се ожени со неа), новиот војвода и војвотка од Виндзор живееја во егзил во Франција. Валис почина таму на 24 април 1986 година, на 89-годишна возраст, само три месеци пред нејзиниот 90-ти роденден.„Публиката е толку нежна со мене“Исто така, беше откриено дека Фенел го напишал сценариото само за Колинс.Како што актерката изјави за „Гардијан“ во 2023 година, ова е вистинската приказна за последните години на војвотката од Виндзор по смртта на војводата.„Таа беше злоставувана од жена која ѝ ги зеде работите, парите, сè… На почетокот ја гледате како млада жена, а потоа е беспомошна старица“.Во февруари 2025 година, беше објавено дека Роселини ќе се придружи на актерската екипа како Сузан Блум, „импресивна француска адвокатка и доверлива пријателка на Волис Симпсон, но која ја контролирала Симпсон против нејзина волја“.What’s the big dealio about the Macron’s age difference?Joan Collins and her husband Percy Gibson: 32-year age gap (Joan born in 1933, Percy in 1965), slightly larger but notable for the older woman-younger man dynamic. They married in 2002 and remain together. pic.twitter.com/OnONb4iBjc— Sapiens Mulier (@ChristySandhoff) May 28, 2025„Апсолутно сум воодушевена што им се придружувам на неспоредливата Џоан Колинс и брилијантниот Мајк Њуел во оживувањето на оваа извонредна приказна“, рече Роселини, додавајќи: „Сценариото на Луиз Фенел ни овозможува да се потопиме во сложената и разорна врска меѓу овие две легендарни жени, длабокото влијание што го имаа една врз друга и нивниот траен белег во историјата“.Освен по улогите во многу популарни продукции, Колинс е позната и по своите љубовни врски. Таа беше мажена пет пати, последниот пат кога му кажа на филмскиот продуцент, 32 години помладиот Перси Гибсон. И кога неодамна ја прашаа зошто сè уште работи, таа искрено рече:„Толку е глупаво да се каже дека продолжувам да работам затоа што сакам да бидам зафатена. Може да биде заморно за жена да спие во нов хотел секоја вечер, но сепак добивам награда – публиката е толку нежна со мене и тоа ме охрабрува“.



Пронајдете не на следниве мрежи: