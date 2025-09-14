Актерката привлече внимание пред доделувањето на наградите Еми: Носеше проѕирен фустан со длабоко деколте (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Американската актерка од индиско потекло Суприја Ганеш блесна во проѕирен фустан на забавата организирана во Лос Анџелес за 77-то доделување на наградите „Еми“.Таа носеше розова креација со длабоко деколте. Изгледот го надополни со малку виткана фризура, едноставна шминка и штикли.Ганеш е родена во 1997 година, а својата актерска кариера ја започнала во 2018 година во серијата на CBS „Blue Bloods“. Таа сакала да студира медицина пред да се пријави на аудиција за филмот „The Pitt“ на режисерот Р. Скот Гемил, кој ја раскажува приказната за секојдневните авантури на лекарите во болница во Питсбург.Таму таа ја игра докторката Самира Мохан. „Пит“ беше номиниран за Греми во три категории: Најдобра драмска серија, Најдобар главен глумец во драмска серија (Ноа Вајл) и Најдобра споредна женска улога во драмска серија (Кетрин Ланаса).Доделувањето на наградите „Еми“ ќе се одржи утре со почеток во два часот наутро по европско време во театарот „Пикок“ во Лос Анџелес. Водител на церемонијата ќе биде Нејт Баргаце.Серијата „Одделение“ на Ден Ериксон е апсолутен фаворит оваа година. Има дури 27 номинации.

