Актерката тврди дека го научила на сè: Јас го направив Бред Пит маж!

View this post on Instagram

YOUR RANK OF BRAD PITT MOVIES #40 – THE FAVOR (1994). Bad movie, good cast, gorgeous Brad Pitt. #BradPitt #actor #movie #moviestills #films #elizabethmcgovern #billpullman #hollywood #celebrity #90smovies #90s #hairstyle #handsome #youngbradpitt #bradpittfans #bradnation #bemorebrad