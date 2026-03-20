Актерка фатена во КРАЖБА, ја нарекоа „КЛЕПТОМАНОТ НА ХОЛИВУД“: Тврди дека се подготвувала за улогата

Винона Рајдер, позната по своите улоги во култни филмови, вклучувајќи го и продолжението на Тим Бартон „Битлџус“ , како и минатогодишната најгледана серија „Stranger Things“, со години го носи епитетот „најпознатиот клептоман во Холивуд“. Сепак, актерката истакнува дека медиумските напади и негативните коментари биле клучната причина за нејзиното повлекување од сцената.

Скандалот што го потресе Холивуд

Сè започна во 2000 година кога Винона беше фатена како краде облека од продавницата „Сакс Фифта Авенју“ во Беверли Хилс. Таа се бранеше тврдејќи дека режисерот наводно ѝ рекол да го стори тоа за да се подготви за нова улога. Сепак, во 2022 година, судот ја прогласи Винона за виновна за тешка кражба и вандализам.

Таа беше осудена на три години условна казна, 480 часа општествено корисна работа и повеќе од 10.000 долари казни. Подоцна, обвиненијата беа намалени на прекршоци.

„Медиумите ме натераа да направам пауза“

Винона неколку години подоцна му објасни на „Есквајр“ дека интензивните медиумски напади ја принудиле да направи пауза во кариерата. Иако првично верувала дека „сè ќе биде во ред“, ситуацијата се покажала како тешка за поднесување:

„Се сеќавам дека ми кажаа дека ќе одам во затвор. Јас си реков: „За што зборуваш?““, рече Рајдер.Таа се плашеше не само од потенцијалната затворска казна, туку и од начинот на кој медиумите известуваа за младите женски познати личности. Судењето беше внимателно следено, а нејзината репутација претрпе сериозен удар.

Нов почеток благодарение на Марк Џејкобс

Сепак, светлата точка се појави во 2015 година кога Марк Џејкобс ѝ даде нова можност. Иако таа го украде неговиот потписен џемпер од 760 долари во 2000 година, дизајнерот ја ангажираше за кампања за убавина, што ѝ овозможи на Винона постепено да ја обнови својата кариера.

