Активен е еден пожар, три се под контрола

На ден 22.08.2025 година, до 18:30 часот, на територијата на Р.С.Македонија има вкупно 15 пожари на отворен простор, од кои:

• активeн 1 пожар,

• под контрола 3,

• изгаснати 11 пожари.

АКТИВНИ: 1

1. Општина Врапчиште: с. Тумчевиште (ниска вегетација и грмушки).

ПОД КОНТРОЛА: 3

1. Општина Македонски Брод: Повеќенаменско подрачје Јасен (мешана шума);

2. Општина Прилеп: с. Беловодица место викано Ливада и с. Лењиште (букова шума);

3. Општина Долнени: с. Стровија и с. Долгаец (мешана шума).

ИЗГАСНАТИ: 11

1. Општина Сопиште: кај Брана Езеро Козјак (ниска вегетација и шума);

2. Општина Студеничани: с. Горно Количани и с. Драчевица планински врв Китка (мешана шума);

3. Општина Кичево: с. Душегубица (ниска вегетација и ниска шума);

4. Општина Охрид: с. Велгошти (ниска вегетација);

5. Општина Велес: с. Клуковец (ниска вегетација);

6. Општина Росоман: с. Дебреште (ниска вегетација);

7. Општина Кавадарци: с. Брушани (ниска вегетација);

8. Општина Демир Хисар: с. Кутретино (депонија);

9. Општина Битола: м.в. Тепсија (ниска вегетација);

10. Општина Брвеница: с. Милетино (ниска вегетација);

11. Општина Гостивар: во близина на Болница во Гостивар (ниска вегетација).