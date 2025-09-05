Активен е пожарот на депонијата во Штип

На ден 05.09.2025 година, до 18:00 часот, на територијата на Р.С. Македонија има вкупно 9 пожари на отворен простор, од кои активен е 1 пожар, под контрола нема и изгаснати се 8 пожари.

АКТИВНИ: 1

1. Општина Штип: градска депонија Штип (депонија);

ПОД КОНТРОЛА: /

ИЗГАСНАТИ: 8

1. Општина Гевгелија: планина Кожуф (приземен пожар);

2. Општина Брвеница: с. Милетино (ниска вегетација);

3. Општина Кичево: с. Шутово (ниска вегетација и стрниште);

4. Општина Центар Жупа: с. Горенци (депонија и ниска вегетација);

5. Општина Гази Баба: Вардариште (депонија);

6. Општина Шуто Оризари 1: Визбегово, пат за Горно Оризари (ниска вегетација);

7. Општина Шуто Оризари 2: ул. 5 во Визбегово (ниска вегетација);

8. Општина Кисела Вода: ул. Христо Татарчев (ниска вегетација).