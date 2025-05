Активирана руската станица за „судниот ден“: Испратена е енкриптирана порака пред разговорите Путин-Трамп, еве го видеото

0 SHARES Сподели Твитни

Светот внимателно ги следеше вестите за телефонскиот разговор меѓу претседателот Доналд Трамп и Владимир Путин , кој беше организиран во понеделник, 19 мај, и траеше малку повеќе од два часа.Лидерите на САД и Русија разговараа за можноста за завршување на војната во Украина , но и за обновување на трговските односи меѓу двете земји.Шифрирана поракаИ додека медиумите ги анализираа достапните детали, се појави необична вест, која предизвика интерес кај јавноста.Се тврди дека мистериозната руска радио станица UVB-76 се „реактивирала“, емитувајќи кодирана порака пред разговорите меѓу претседателите на САД и Русија.Британскиот метро наведува дека станицата го емитувала кодот „NZhTI 89905 BLEFOPUF 4097 5573“, пред повикот до Белата куќа, а неколку часа подоцна уште еден – „NZhTI 01263 BOLTANKA 4430 9529“.Во овој момент, нема индикации што би можело да значи наводната порака. Аудио-снимката беше објавена на социјалните мрежи, но не можевме независно да ја потврдиме нејзината автентичност.The mysterious Russian radio station UVB-76 transmitted a message immediately after the conversation between Putin and Trump.The so-called “Doomsday Station” once again broke its silence, sending out a signal 45 minutes before the call between the Russian and U.S. presidents.… pic.twitter.com/oK8l8t45Tu— WarTranslated (@wartranslated) May 20, 2025Енигмата наречена „Звучник“Ако не сте запознаени, краткобрановата радио станица UVB-76 (позната како „Звучник“) е енигма уште од Студената војна . Се верува дека за прв пат е активиран во 70-тите години на минатиот век.Сигналот се емитува на фреквенција од 4625 килохерци и наводно им припаѓа на вооружените сили на Русија.Ако го наместите радиото на 4625 kHz, ќе слушнете монотоно зуење кое се повторува со брзина од приближно 25 тона во минута, 24 часа на ден . Повремено може да се слушнат машки гласови како кажуваат пораки на руски.Не е познато од каде се емитува „програмата“. Долго време се претпоставуваше дека сигналот доаѓа од градот Поварово, во близина на Москва. Сепак, од 2010 година се шпекулира за локации во западна Русија.Бројни теорииМистериозната радио станица со децении ги окупирала умовите на специјалистите на САД и НАТО, а постојат неколку теории за нејзината намена.Некои веруваат дека го претставува внатрешниот комуникациски систем на армијата или разузнавачките служби, други дека испраќа сигнали во вселената , а трети дека е дел од нуклеарниот систем „Периметар“.Овој автоматизиран комплекс – познат на Запад како „Мртва рака“ – е создаден во СССР во екот на Студената војна, а денес го користи Русија.Наменет е за доставување борбени наредби до командните места и стратешките ракетни лансери во случај на ненадеен нуклеарен напад врз земјата, односно оштетување на главните комуникациски линии.



