АКТИВИРАНИ СИЛИТЕ НА НАТО Се подготвува план за источното крило на Алијансата

Како одговор на летот на руски беспилотни летала над територијата на Полска, членка на НАТО и ЕУ, Германија ќе го зголеми својот ангажман на источната граница на НАТО, објави владиниот портпарол Стефан Корнелиус.„Германската влада ќе го прошири воздушниот надзор над Полска покрај постојните обврски во балтичките држави и Полска“, рече тој, според „Шпигел“.Тој додаде дека германската влада ќе ја интензивира својата поддршка за Украина и „ќе работи на брзо усвојување на силниот 19-ти пакет санкции“ во рамките на Европската Унија.Според соопштението од Сојузното министерство за одбрана, Бундесверот ја продолжува и интензивира тековната мисија во која два борбени авиони „Еурофајтер“ стационирани на аеродромот Росток-Лаге, исто така, ќе учествуваат во надзорот на воздушниот простор над Полска, познато во жаргонот на НАТО како „воздушна полиција“. Се очекува оваа мисија да трае барем до крајот на годината. Покрај тоа, Воздухопловните сили распоредуваат втора ескадрила за тревога и соодветни екипажи во Лаге, така што четири авиони ќе учествуваат во надзор на воздушниот простор на источното крило на НАТО во иднина.Целта на воздушната полиција е да се зачува интегритетот на воздушниот простор на НАТО и способноста за сеопфатен и флексибилен одговор на потенцијални закани. НАТО го усвои овој концепт како одговор на руската анексија на Крим во 2014 година, според германскиот весник. „Германските „Еурофајтер“ ќе полетаат во случај на сомневање за да идентификуваат непознати или сомнителни летала и, доколку е потребно, да ги пресретнат. Воздухопловните сили веднаш ќе воспостават оперативна готовност“, објави Министерството за одбрана.До почетокот на септември, германските воздухопловни сили стационираа пет „Еурофајтер“ во Полска за мисии за воздушна полиција. Сојузниците на НАТО наизменично им обезбедуваат поддршка на државите на источното крило. Покрај тоа, германските вооружени сили моментално имаат два системи за воздушна одбрана „Патриот“ стационирани на аеродромот Жешов. Голем дел од западните испораки на оружје и друга воена опрема за Украина се вршат преку овој град во југоисточна Полска.Контингентот се состои од приближно 200 војници и 100 возила, пишува „Шпигел“.Германскиот министер за надворешни работи Јохан Вадефул изјави во среда дека нелегалното влегување на руски беспилотни летала во полскиот воздушен простор за време на нападот врз Украина покажува дека Москва е подготвена да го ескалира конфликтот, поради што НАТО мора да биде обединет и мора да следи одговор.Полските власти вчера објавија дека собориле неколку руски беспилотни летала кои го нападнале полскиот воздушен простор.Европските претставници изјавија дека станува збор за намерен руски упад.

